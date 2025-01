Memoria, la mostra su Emilio Sereni

Si avvicina il giorno della Memoria – cade il 27 gennaio – e continuano le iniziative legate agli 80 anni dalla Liberazione dal nazi-fascismo. Da Emilio Sereni, tra i più autorevoli studiosi italiani del mondo e del paesaggio agrario, riscoperto tra sionismo, lotta al fascismo col fratello Enzo: il legame familiare e l’impegno politico si palesano nella mostra, ‘Libri di famiglia. La radice ebraica di Enzo ed Emilio Sereni’, (da domani al 31 gennaio), nella Biblioteca delle Arti nel centro storico di Reggio. "Due nomi, due fratelli, una sola storia: ebraica e antifascista, italiana, europea. L’istituto Cervi custodisce la loro opera e la loro memoria, che condivide con Reggio nelle celebrazioni del Giorno della Memoria": afferma Albertina Soliani (presidente istituto Cervi di Gattatico). Una collaborazione che continua, come spiega Adriano Bertolini (responsabile delle Arti).

In esposizione foto e libri dei fratelli Sereni, già allestita al Meis (museo nazionale ebraismo italiano e Shoah) di Ferrara. La famiglia Sereni è emblematica del mondo ebraico del Novecento. Fra i libri esposti: Tanakh (bibbia, Londra/Bible Society/1894), raccolte di versi del noto poeta Shneur Zalman, l’antologia Jews and Arabs in Palestine: studies in a national and colonial problem di Enzo Sereni, con dedica ‘A Xenia e Uriello’ (nome di Emilio del periodo sionista, utilizzato in privato), La primavera Santa; Diari, lettere, articoli: un’antologia di Enzo Sereni, pubblicata postuma nel 1947. Enzo (1905-1944) ed Emilio (1907-1977). I Sereni sono 2 figli della coppia dagli ebraica: Samuele Sereni e Alfonsa Pontecorvo, figlia di Pellegrino, industriale di origine ebraica. Il nonno Mosè Rubino è rabbino a Roma. Il padre è medico, professore universitario. Orari della mostra: martedì e venerdì: 9/18; mercoledì, giovedì e sabato: 9/13. Info: 0522678356; www.istitutocervi.it.

Mariagiuseppina Bo