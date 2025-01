Memoria, nuovi eventi a Correggio

Proseguono gli eventi che a Correggio sono legati alla Giornata della Memoria. Oggi alle 18 alla sala conferenze di palazzo dei Principi, in centro storico, si svolge ’Per non dimenticare: Memoria e riflessione sugli orrori contro la diversità’, con la proiezione del cortometraggio AktionT4 seguito da un dibattito aperto alla cittadinanza, per una manifestazione a cura dell’associazione Anffas Correggio.

Domani alle 11 davanti all’abitazione di via Centododici 3, alla periferia della cittadina, è in programma la posa della pietra d’inciampo dedicata alla memoria di Roberto Borciani, con la presenza delle autorità locali e di rappresentanti di Istoreco. Alle 15,30 nell’ambito della rassegna ’I giovedì del Bellelli’ a palazzo Bellelli si svolge un incontro su ’Dal pensiero alle parole: breve itinerario nel testo poetico’.

Venerdì 31 gennaio alle 20,30 in teatro le ’Musiche da Oscar’ con brani di Ennio Morricone, Hans Zimmer, John Williams, Nino Rota. E sabato 1 febbraio alle 15 a palazzo dei Principi viene proposto ’Il cinema di Claude Lanzmann a cento anni dalla nascita’, incontro con Bruno Fornara in dialogo con Elisabetta Delmonte, a cura di Cinecomio, Istoreco e Anpi.