Memorial Antonino Vacca. Torna l’evento benefico per i malati oncologici

Da oggi fino al 4 luglio torna il Memorial Antonino Vacca, organizzato dall’associazione ’Gli amici di Nino’ per il terzo anno consecutivo, per ricordare un giovane amico prematuramente scomparso.

Un evento che comprende gare di calcetto maschile e femminile, calcio camminato e partite tra persone con handicap, il tutto per raccogliere fondi da destinare all’associazione ’Noi per Loro’, che si occupa di giovani malati di tumore. La manifestazione si svolge al centro sportivo Turci di Novellara, in strada dei Boschi 8. Ogni sera area ristoro, oltre a varie animazioni e intrattenimenti per bambini. Non mancano gli spettacoli: per il 27 giugno è in programma anche un concerto, con la musica dal vivo dei Best Be Five.