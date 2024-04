Memorial Bertazzon a sorpresa. Trionfa Pisi dopo una cavalcata

Vittoria a sorpresa nel Memorial "Francesco Bertazzon", torneo riservato alla quarta categoria maschile andato in scena al Circolo Tennis Casalgrande. Ad imporsi è stato Lorenzo Pisi (Terre Matildiche), che si è fatto strada nella parte bassa del tabellone superando il numero 7 Enrico Sgarbi (Carpi Sport) per 6-0, 6-2, per poi avere la meglio con un duplice 6-0 sul numero 10 Davide Fiandri (Libertas Fiorano); nei quarti è arrivata la vittoria su Gabriele Badiali (Villa d’Oro Modena), giustiziere del numero 2 Cristian Zdenek (TC Castellarano), dopo pochi game, visto il ritiro dell’avversario, mentre in semifinale Pisi ha avuto la meglio su Pierfrancesco Guzzardi (Sportissima Scandiano) per 7-6, 7-5; in finale, infine, è stato l’altro scandianese Leonardo Degani, numero 9 del seeding, ad alzare bandiera bianca, dopo un match combattuto chiuso sul 6-4, 5-7, 10-8.