Memorial Daniele Sansone: Torneo giovanile in onore del giovane allenatore

A 4 anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel novembre 2021 ad appena 35 anni, la Virtus Mandrio si prepara a ricordare Daniele Sansone (foto), il giovane allenatore e ’colonna’ del settore giovanile gialloverde. Domani va in scena la quarta edizione del Memorial che porta il suo nome, torneo di calcio giovanile riservato alla categoria 2013 (dilettanti) e 2014 (professionisti), una giornata di festa con 8 squadre al via per dare la caccia agli scettri che nelle prime 3 edizioni sono andati a Mantova, Reggio Calcio e Carpi: al mattino dalle 9 alle 12,30 sono previsti i gironi, che vedono ai nastri di partenza nel gruppo "A" Fiorenzuola, Forlì, Modena e Virtus Mandrio e nel gruppo "B" Academy Moretti, Imolese, Reggiana e Reggio Calcio. Dopo la pausa pranzo le squadre saranno divise in girone Gold e girone Silver sfidandosi dalle 15 fino alle 18,30, quando ci saranno le premiazioni, fra cui i due premi speciali, il trofeo "Natalino Rossi" al capocannoniere e il trofeo "Ariello Albarelli" al miglior portiere. Un grande amico di Sansone era il popolare opinionista Daniele Adani, che ha scritto un messaggio. "Questo appuntamento – ha spiegato – è una tappa fissa nel ricordo di un ragazzo speciale, un fratello che se n’è andato troppo presto ma è sempre con noi quando celebriamo i valori dello sport".

d.s.