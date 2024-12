Memorial Soci di marca trevigiana. Pizzetti e Iannucci ko in finale

Weekend di grande livello a San Martino in Rio, dove sono andate in scena due gare nazionali a coppie valide per la nona edizione del Memorial Soci. Nella kermesse riservata alla categoria A, Giuseppe e Pasquale D’Alterio portano sul gradino più alto del podio la Giorgione 3 Villese Treviso, battendo in finale Marco Luraghi e Daniel Palazzi (Arcos Bocce); nella gara riservata alle categorie B-C-D, invece, Henry Pizzetti e Salvatore Iannucci (Campagnolese) hanno sconfitto in semifinale i padroni di casa Tiziano Mussini e Marco Veroni per poi cedere nel match decisivo di fronte a Gianluca Negri e Alessandro Minoia (Canottieri Flora Cremona). Nei primi 8 della manifestazione anche i padroni di casa Luciano Puglia e Sergio Bruni, oltre a Paolo Lusetti e Fabrizio Muntoni (CS Tricolore).

Le altre - Maurizio Mussini e Alberto Selogna chiudono secondi a Castelnovo Sotto nel Trofeo Fiera di Sant’Andrea, dedicato alla memorial di Silvano Reggiani. La gara regionale a coppie, riservata alle categorie A-B-C-D, va a Roberto Manghi e Gianpaolo Signorini (Bocciofila Jolly Verona) che dopo aver eliminato in semifinale Gianluca Agosti e Fausti Silingardi (Campagnolese), sconfiggono in finale il tandem della Sammartinese. Fuori ai quarti, contro i futuri vincitori, i già citati Lusetti e Muntoni (CS Tricolore), oltre all’altro equipaggio della Sammartinese composto da Enrico Corassori e Giuseppe Vergnani.