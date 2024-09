Memorial Vecchi, la Juve fa il bis

La Juventus si conferma sul gradino più alto del podio nel Memorial Villiam Vecchi, riservato alla categoria Under 14.

La kermesse dedicata all’indimenticato calciatore e allenatore nativo di Scandiano, scomparso il 3 agosto del 2022, si è conclusa con il "bis" dei bianco-neri (nel 2023 il torneo era riservato agli Under 16), capaci di avere la meglio nel triangolare conclusivo su Monza e Milan. Nel match inaugurale della fase finale i piemontesi, che avevano vinto il girone eliminatorio a punteggio pieno davanti a Sassuolo e Modena, si sono imposti 2-0 sul Milan, grazie alle reti di Bentalba e Boga, con quest’ultimo che ha meritato gli applausi del "Torelli" per lo splendido assist di tacco che ha permesso al compagno di aprire le marcature; i rosso-neri hanno poi impattato 1-1 col Monza, coi brianzoli avanti grazie ad Amadei prima del ripristino dell’equilibrio con una autorete di Biraghi su conclusione di Bernasconi a tempo praticamente scaduto. Senza vincitori, né vinti l’incontro conclusivo, quello per l’appunto tra Monza e Juventus, dove i protagonisti sono stati i due estremi difensori: il fortino bianco-nero, in particolare, ha retto e ha permesso alla squadra di portare a casa il primo posto.

Lorena, Micaela e Federico Vecchi hanno poi consegnato, oltre alle squadre salite sul podio, anche i premi individuali: l’MVP del torneo è andato ad Alessio Nobile (Juventus), mentre il miglior cannoniere e il miglior portiere sono stati appannaggio del Monza, rispettivamente con Mattia Falcone e Andrea Ganz.

In chiave locale, lo Sporting Scandiano – "promosso" tra le squadre professionistiche dopo aver vinto la fase riservata ai dilettanti – ha chiuso il girone alle spalle del Milan, togliendosi il lusso di regolare nel derby la Reggiana, che ha chiuso così senza vittorie all’attivo.