Memorial Velez, che battaglia. Tre reggiane agli ottavi

Nel week end è andata in scena la seconda fase del Memorial Velez, la kermesse che riunisce le formazioni di Serie C1, C2 e D. Fa valere la differenza di categoria il Futsal Shqiponja, che si impone 4-2 sul campo degli Original Celtic Bhoys, con reti di Nocera, Geraci, Sula e Cuppone, mentre dall’altra parte non bastano le singole di Terranova e Giovanetti.

Accede agli ottavi anche il Futsal Guastalla, grazie al 4-1 esterno di Correggio contro la Virtus, firmato da Avena, Di Lorenzo, Esposito e Muraca, mentre la rete della bandiera locale è di Casceglia; poker casalingo, infine, dei Phoenix Cavriago, che non lasciano scampo con un sonoro 4-0 al Corte Calcio: i gol sono di Chianese, Ciobanu, Storchi e Delmonte.

Nel campionato nazionale Under 19, invece, cade l’OR Reggio Emilia, che in regular season non perdeva dalla stagione 2022/23 (lo scorso anno aveva vinto tutte le gare, mentre finora era a punteggio pieno): ai granata non basta la rete di Santoriello per evitare l’1-2 interno per mano del Bologna, che sale così a 3 punti dalla vetta.