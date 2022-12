"Meno inaugurazioni faraoniche e più iniziative"

"Quella di non proporre nessun evento per il Capodanno in città è una decisione che rattrista gli animi e demoralizza il tessuto economico della città". L’attacco all’Amministrazione viene sferrato dalla prima forza d’opposizione in città, ossia dalla Lega. A parlare è il capogruppo in Sala del Tricolore Roberto Salati, nonché fresco segretario provinciale del Carroccio che interviene nel dibattito. "Stupisce ulteriormente la motivazione del risparmio economico, invocato proprio dal sindaco Luca Vecchi, che invece non si tira indietro, quando si tratta di investire decine di migliaia di euro per inaugurazioni faraoniche con fuochi pirotecnici e ballerine, come accaduto par i capannoni dell’area ex Reggiane, viale Umberto I, le fontane, le piazze...".

Anche Salati, come altri, punta il dito sulle cifre prese come riferimento dall’Amministrazione, giudicate troppo esose.

"Il primo cittadino si giustifica dichiarando che l’investimento necessario per l’organizzazione di un evento, non potrebbe essere inferiore a 220mila euro. È invece dato certo che in molte città o paesi vengono organizzate feste, sagre ed eventi, molto partecipati e conosciuti, con budget assolutamente inferiori, che danno anche la possibilità di farsi conoscere ad artisti o gruppi emergenti. Allo stesso tempo la memoria mi richiama la stessa cifra investita, invece, con disinvoltura dall’Amministrazione per i pilomat, tuttora inutilizzati, perennemente abbassati o integrati a panchine e fioriere, un pessimo esempio di strategia amministrativa".

Infine, un auspicio: "Credo invece che quello che ci aspettiamo noi cittadini, sia semplicemente di poter vivere la nostra città, in sicurezza, incontrarci, godere dello stare insieme, portare vita e rilancio economico in centro storico, soprattutto ora, appena usciti da questo periodo così difficile. Mi rimane una domanda... perché nelle altre città vicine ci riescono?".

dan. p.