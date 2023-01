Meno incidenti stradali Nel ’22 in calo pure i feriti

Incidenti in calo, in controtendenza rispetto al dato nazionale, e 2.581 servizi di controllo sulle strade, che hanno portato, tra le altre cose, al ritiro di 239 patenti e a 120 sanzioni per guida in stato di ebbrezza (111) e sotto l’effetto di stupefacenti (nove). Questi, in sintesi, i dati relativi alle attività svolte dalla Polizia stradale di Reggio nel 2022, anno che "ha visto un ritorno alla normalità a seguito del progressivo abbandono delle misure di contenimento relative alla pandemia da Covid".

Nel dettaglio, fa sapere la nostra Questura, lo scorso anno "si è registrata, in provincia, un’attenuazione del fenomeno infortunistico rispetto allo stesso periodo del 2021, con una diminuzione di circa il 12% degli incidenti (254 contro i 289 del 2021)".

In particolare, i sinistri con lesioni sono scesi dai 137 del 2021 ai 99 del 2022 (-28%), con un calo dei feriti da 198 a 159, mentre quelli con soli danni sono rimasti pressoché invariati (150 contro 148). Invariato anche il numero di incidenti mortali, che sono stati cinque, con altrettante persone decedute.

Questi dati, sottolinea la Questura, sono "in controtendenza rispetto ai numeri registrati a livello nazionale, per i quali i dati Istat riferiti al primo semestre 2022 segnalano una ripresa dell’incidentalità, con aumenti nell’ordine del 20-25% rispetto all’anno precedente sia degli incidenti con lesioni che di quelli mortali".

Nel 2022, inoltre, la Polstrada reggiana ha messo in campo "2.581 pattuglie di vigilanza stradale", che hanno prodotto "8.870 contravvenzioni", tra cui "434 per superamento dei limiti di velocità, 919 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 728 per utilizzo dei cellulari durante la guida, 111 sanzioni per guida in stato di ebbrezza e nove per guida sotto l’effetto di stupefacenti, con 3.000 conducenti controllati con etilometri e precursori".

Oltre a questo, sono state ritirate 239 patenti (e decurtati 14.559 punti) e 174 carte di circolazione, mentre i veicoli sequestrati sono stati 173. Sono poi proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale, sia merci che passeggeri, con "2.387 liste di controllo redatte nel corso dell’anno".

Particolare attenzione è stata riservata "alla verifica della regolarità dei pullman utilizzati per le gite scolastiche, che ha visto il controllo di 29 autobus".

Infine, per quanto riguarda l’attività di Polizia giudiziaria, nel corso dell’anno sono stati svolti "servizi specifici in esercizi commerciali correlati al mondo dell’auto (concessionarie, demolitori, officine meccaniche e centri di revisione) e nei luoghi, come le aree di servizio in autostrada, spesso teatro di reati". Complessivamente, il 2022 si è concluso con tre arresti, 75 denunce e 22 sequestri di documenti e merce.