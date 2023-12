Meno plastica, più bici per andare al lavoro: la Veroni alla svolta green

Confezioni innovative con il 75% in meno di plastica rispetto alle tradizionali vaschette, nuovi impianti di lavaggio e utilizzo di acqua di pozzo per ridurre i consumi idrici, calcolo della Carbon footprint per definire l’impatto ambientale della produzione. E ancora 2.100 ore di formazione per i dipendenti, 11 tonnellate di salumi dati in beneficenza, collaborazioni attive con le associazioni del volontariato e l’avvio dell’iter per poter ottenere la certificazione SA8000 per la responsabilità sociale, fino al progetto "Bike to work" che incentiva i dipendenti a utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto casa-lavoro, prevedendo un incentivo di 20 centesimi per chilometro fino a un massimo di 40 euro al mese per chi si reca al lavoro a piedi o in bicicletta Sono alcuni dei traguardi che lo storico salumificio Veroni di Correggio presenta nel suo primo bilancio di sostenibilità, un documento che traccia il suo percorso di sviluppo strategico fondato su tre pilastri: ambiente, persone e comunità.

"Nel nostro modo di fare impresa – commenta Emanuela Bigi, marketing manager di Veroni – il valore della qualità va di pari passo con la responsabilità ambientale, sociale ed etica. La sfida alla sostenibilità è diventata un fattore sempre più rilevante nella strategia aziendale. La sfida alla sostenibilità è diventata un fattore sempre più rilevante nella strategia aziendale".