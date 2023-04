Meno rifiuti più contributi: Castellarano sostenibile

L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII ha ospitato l’assessora all’ambiente e vicesindaca del Comune di Castellarano, Cassandra Bartolini, la quale ha rilasciato un’intervista agli alunni della classe II D sulle tematiche ambientali. L’amministrazione comunale castellaranese si mostra particolarmente attenta alla prevenzione della crisi climatica e, per questo motivo, ha anche ottenuto il premio "Tartaruga d’oro" dall’associazione di volontariato "Plastic Free". Si tratta di un importante riconoscimento per la dedizione mostrata dalla comunità di questo paese collinare verso la natura.

Bartolini, lei è anche una volontaria di "Plastic Free". Perché e quando ha deciso di aderire a questa associazione?

"Ho deciso di aderire a "Plastic Free" durante la pandemia. In quel momento poche persone circolavano e le zone che normalmente richiedono più attenzione dal punto di vista della pulizia - e dove notiamo spesso abbandono di mozziconi di sigarette, brick di bevande e bottigliette d’acqua - risultavano più pulite. Per questo abbiamo pensato che più iniziative di sensibilizzazione, come le giornate di pulizia, avrebbero fatto capire ancora di più quanto bello e importante è vivere in uno spazio pulito, che è di tutti".

Cosa fa concretamente "Plastic Free"?

""Plastic Free" organizza delle pulizie per raccogliere la spazzatura lasciata a terra e propone iniziative nelle scuole per sensibilizzare gli studenti ad un uso moderato della plastica. La prima giornata di "Plastic Free" a Castellarano fu sul Secchia, eravamo in tantissimi, più di trecento, erano presenti persone di tutte le fasce d’età. Il Comune, inoltre, si occupa di prendere accordi con Iren, che fornisce guanti e sacchi per la raccolta e garantisce un corretto smaltimento dei rifiuti; mentre i referenti di "Plastic Free" hanno il compito di organizzare le giornate di raccolta".

Come si potrebbe ridurre l’utilizzo della plastica?

"Per ridurre l’utilizzo di questo materiale bisogna evitare i prodotti monouso, per esempio i bicchieri e i piatti di plastica. Inoltre, si possono utilizzare le borracce come alternativa alle bottigliette e, infine, si può evitare di comprare i prodotti con imballaggi al supermercato. Un altro elemento importante è la corretta differenziazione".

Secondo lei quali saranno le conseguenze per il Pianeta se non verranno adottate delle misure di prevenzione?

"Lo vediamo tutti i giorni: ci sono sbalzi climatici. In estate c’è molto caldo e l’acqua scarseggia già da un paio di anni. Questo provoca gravi problemi sia all’agricoltura che all’allevamento. In inverno non piove e non nevica e le riserve d’acqua stanno scomparendo. Si deve ricorrere al più presto a misure drastiche per ottenere un cambiamento in tutto il mondo, soprattutto nel modo di pensare e di agire dell’uomo. Il pianeta è uno, uno solo. Dobbiamo imparare a rispettarlo perché è la nostra casa".

Classe II D