Meno studenti in aula Primo calo alle superiori

Continua a diminuire la popolazione scolastica reggiana, scesa lo scorso settembre a 78.117 unità. Lo fa per il settimo anno consecutivo, ma con uno dei cali più marcati dal 2015: ben 1.331 alunni in meno (-1,7%) rispetto all’anno scolastico 202122. E, soprattutto, anche le scuole superiori per la prima volta registrano un calo di 219 unità (-0,9%), per altro non ancora dovuto all’onda della denatalità, attesa tra un paio d’anni.

In percentuale la diminuzione maggiore si registra comunque alle elementari (meno 816 alunni in meno, 3,45%) e alle medie, ovvero le secondarie di primo grado (meno 336 studenti, 2,1%). Nelle scuole dell’infanzia si scende da 11.638 a 11.417 iscritti (-1,9%). Nel segmento 0-3 anni, l’unico in controtendenza, sono 261 i bambini in più rispetto allo scorso anno, con 4.481 iscritti (+ 6,2%). In crescita anche la scuola paritaria con 132 iscritti in più dell’anno scorso, di cui 94 nelle scuole medie.

E’ quanto emerge dall’ultimo Annuario della Scuola reggiana, pubblicazione promossa dalla Provincia e dall’Ufficio scolastico regionale XI di Reggio, curata da Luciano Bonacini e Rainer Girardi, che da ben 29 anni fornisce un quadro del sistema educativo provinciale.

L’Annuario è stato presentato ieri mattina in Provincia dal presidente e dalla vicepresidente con delega all’Istruzione, Giorgio Zanni ed Elena Carletti, con il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di Reggio, Paolo Bernardi. "Questo Annuario è un unicum in regione - evidenzia Zanni -. Quella reggiana è una scuola inclusiva, lo dimostrano percentuali ben al di sopra delle medie regionali e nazionali di studenti con disabilità e stranieri, anche se forse il termine più corretto sarebbe non ancora formalmente italiani visto che 7 su 10 sono nati in Italia e hanno affrontato il loro percorso scolastico qui".

"Un aspetto che emerge anche dal tipo di scuola frequentato alle superiori da questi ragazzi nati da famiglie migranti, attratte da un territorio economicamente forte, che in percentuale sempre maggiore si iscrivono ai licei e sempre meno ai professionali proprio perché il loro cammino scolastico è stato interamente svolto in Italia", aggiunge Elena Carletti.

"L’Annuario è uno strumento – dice Bernardi - di grande interesse e utilità per il nostro lavoro quotidiano perché è partendo da questi dati che possiamo ipotizzare, dove possibile, delle linee di intervento".

Stella Bonfrisco