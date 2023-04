Mensa a scuola? Dubbi e critiche I genitori chiedono un confronto

Fino al 4 maggio c’è tempo per aderire (o meno) al servizio di mensa alla scuola elementare di Rolo per l’anno scolastico 2023-2024. Il cambio di organizzazione dell’orario generale, dettato da normative nazionale, prevede degli accessi pomeridiani, con conseguenze necessità di attivare un servizio mensa, previsto in paese per un massimo di 50 alunni. Ma tra diversi genitori restano parecchi dubbi e perplessità, in particolare sulle modalità di pagamento e sull’adesione a un servizio a diversi mesi dal momento in cui verrà garantito alle famiglie.

I genitori hanno chiesto un incontro in presenza al sindaco Luca Nasi. Incontro che però non è stato concesso, permettendo comunque di dare risposte scritte alle domande dei cittadini. Il servizio mensa è stato affidato a Cir Food attraverso una procedura aperta. Sarà garantito in spazi della scuola con personale educativo per la vigilanza e la pulizia. In base al numero di iscritti il costo annuo sarà tra 250 e 350 euro (un solo giorno di mensa a settimana), tra 550 e 750 euro (due giorni). Risulta poi che il pagamento debba essere effettuato in unica soluzione: alcuni genitori lamentano il fatto di non poter versare la quota mese per mese, in base ai pasti consumati, come avviene in scuole di paesi limitrofi.

E’ stato inoltre chiesto quale sarà l’eventuale contributo a carico del Comune, per cercare di limitare il costo complessivo, favorendo pure un maggior numero di adesioni. Ma dal municipio rispondono che "trattandosi di servizi a domanda individuale, non essenziali, l’ente ha discrezionalità riservata dalla legge nello stabilire la misura della contribuzione". Che, almeno per ora, a Rolo non sembra essere stata prevista.

Antonio Lecci