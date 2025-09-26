"Mensa, il sindaco ora ci ripensa"

"Ho colto con estremo piacere l’apertura, o forse meglio chiamarla ‘ritirata’, del sindaco di Rubiera nel voler eliminare la quota fissa dalla mensa della scuola Marco Polo: quando lo abbiamo proposto noi come gruppo di opposizione, con la mozione a prima firma del nostro consigliere Gianni Gravina, l’apertura non era stata tale nonostante avessimo fatto notare come in provincia di Reggio e in quelle vicine nessun Comune pagasse questa tassa ulteriore". Matteo De Vita (nella foto), capogruppo della minoranza, prende posizione sulle proteste per le quote giornaliere del pasto della scuola elementare Marco Polo. De Vita ricorda che a "settembre 2024, dopo diversi anni in cui questa quota fissa gravava sulle tasche dei genitori, con risultati del tutto insoddisfacenti a giudicare il questionario di gradimento redatto da operatori e insegnanti, abbiamo deciso di presentare una mozione che almeno riducesse questa tassa nei mesi di settembre e giugno, frequentati meno rispetto agli altri. La ritirammo la sera stessa della discussione per formularne una che potesse coniugare esigenze dei genitori e gestione dei conti comunali che però poi abbiamo visto essere stati l’unico aspetto tenuto in considerazione dalla giunta quando ha deliberato le nuove tariffe che hanno visto sì ridotte le mensilità di settembre e giugno, ma aumentate quelle centrali: una specie di scatola cinese che portava il costo da 280 annui ad oltre 295 euro". L’esponente di Fratelli d’Italia spiega che era stata poi presentata una nuova mozione chiedendo l’eliminazione completa della quota fissa. Una mozione che si è "discussa – sottolinea De Vita – in consiglio diverso tempo dopo la presentazione, probabilmente il tempo necessario che la giunta si è presa per preparare la controproposta con le fasce Isee che oggi decanta e non parlava di eliminazione della quota fissa, ma di un costo onnicomprensivo altrimenti avrebbero potuto votare a favore la nostra proposta. Oggi, davanti all’indignazione della maggior parte dei genitori che si sono visti recapitare una lettera con delle informazioni false come quella del costo invariato della quota fissa, si cambia versione?" Per il consigliere "non è giusto, troppo facile così: saremo sempre dalla parte delle famiglie". Matteo Barca