Mensa scolastica, avanza il cantiere

Procedono i lavori per la nuova mensa scolastica delle scuole elementari di Cadelbosco Sotto. "La ditta esecutrice – spiega il sindaco Luigi Bellaria – ha avviato il cantiere a inizio novembre e i lavori sono in fase avanzata". Si tratta di un progetto già previsto da tempo e che, come molti altri interventi, ha registrato ritardi per situazioni burocratiche ed economiche. "Le operazioni procedono in modo rapido – aggiunge l’assessore Claudia Di Sano – e si riesce pure a intravedere la sagoma della nuova mensa, visto che gli operai sono già alla fase di esecuzione della copertura. Si tratta di un’opera per noi molto importante, finanziata da più di 320mila euro con fondi comunali e per trecentomila euro con risorse che arrivano dal Pnrr. Confidiamo che i lavori possano concludersi entro le scadenze previste".