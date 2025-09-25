"Mensa scolastica, basta rincari"

RUBIERA"Genitori stanchi dei continui rincari della mensa scolastica". Polemiche a Rubiera per le quote giornaliere del pasto. Protestano i genitori della scuola elementare Marco Polo di Rubiera che hanno inviato una lettera all’istituto comprensivo e all’ufficio scuola del Comune. "Come genitori – dicono – ci siamo stancati di assistere, anno dopo anno, a continui aumenti delle quote della mensa scolastica. Da settembre 2025 il costo del pasto è nuovamente salito, ma il livello del servizio non è affatto proporzionato alle tariffe richieste. A questo si aggiunge l’ormai annosa questione della quota fissa mensile che grava sulle famiglie con un peso economico ingiustificato: parliamo di 295 euro all’anno in più oltre al costo effettivo dei pasti. Un balzello che non ha alcuna ragione di esistere soprattutto considerando che parliamo di scuola primaria a tempo pieno". Chiedono dunque l’abolizione della quota fissa mensile. "E’ tempo – rimarcano – che le istituzioni ascoltino davvero le famiglie e che la mensa scolastica torni ad essere un servizio accessibile, equo e di qualità, non un ulteriore fardello economico. Da ottobre la quota fissa del pasto passerà poi dagli attuali 27,99 a 33,82 euro oltre i singoli pasti da 6,04 a 6,27 euro anche se sulla comunicazione oggi ricevuta c’è scritto che la quota fissa non sarebbe variata". Intanto il comitato genitori ha chiesto un incontro informativo e di confronto tra amministrazione e rappresentanti di classe.Il sindaco Emanuele Cavallaro ha subito risposto alle lamentele: "Mi hanno contattato diversi genitori preoccupati, interpellati per una raccolta firme contro la ‘quota fissa’ della retta della mensa della Marco Polo. E’ una discussione superata. Il consiglio comunale ha già trattato la cosa diversi mesi fa deliberando una riforma delle tariffe del servizio, molto più articolata, che prevede un sistema di rette non più fisse ma commisurate al reddito Isee, il superamento della ‘quota fissa mensile’ in favore del costo pasto onnicomprensivo in modo che se uno è assente perché magari è malato non ci rimetta, la predisposizione di sconti specifici per chi ha più figli che frequentano il servizio". Il sindaco spiega che questa riforma "tuttavia non poteva ‘andare in onda’ dall’inizio dell’anno scolastico perché, avendo i suoi riflessi sui conti, necessita di essere approvata, come prevede la legge, mentre si approva il bilancio di previsione del Comune, a dicembre. Non si possono fare buchi: potrà essere applicata dal 2026". Matteo Barca