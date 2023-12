Mensa scolastica, stop all’appalto

Addio all’appalto Cir, gli eccellenti pasti cucinati dalle cuoche della Casa protetta dall’anno scolastico 2024/25 saranno somministrati anche agli scolari delle elementari. Lo hanno annunciato in Consiglio comunale la sindaca Francesca Bedogni e l’assessore Luca Brami, presidente dell’Azienda CavriagoServizi. La qualità della refezione da tempo era criticata dalle famiglie a parole e nei fatti dai bambini; il Comune ha svolto una profonda riflessione e, anche sulla base di valutazioni economiche, ha deciso di internalizzare nuovamente il servizio. In futuro potrebbe servire anche le scuole medie. La cucina centralizzata è in corso di riorganizzazione e ammodernamento nell’ambito dei lavori di ampliamento della Casa protetta, che termineranno nel 2024. Attualmente serve la stessa Cp, il nido e le due scuole dell’infanzia, i servizi domiciliari per anziani, oltre al Centro diurno e l’assistenza domiciliare di Montecchio. La decisione è stata annunciata nel corso della discussione sul Bilancio comunale e sui conti dell’azienda suo braccio operativo (passati con 2 astensioni). Tra le altre voci notevoli, la non variazione delle tariffe anche se è stato annunciato che si inizierà un percorso di confronto con i genitori degli asili.

Francesca Chilloni