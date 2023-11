Mensa scolastica, via ai lavori

Prendono il via in questi giorni i lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica a Campagnola. Si tratta di un nuovo fabbricato, autonomo, a servizio della scuola primaria. L’intervento, del valore complessivo di 451 mila euro, è interamente finanziato da un bando Pnrr, senza alcun esborso per le casse comunali. La fine dei lavori è prevista per l’autunno del 2024 per una durata complessiva di 334 giorni.

"L’obiettivo della progettazione – spiega il sindaco Alessandro Santachiara – è stata l’individuazione di soluzioni semplici ma di qualità, durature e di agile manutenzione, che prevedano una bilanciata distribuzione degli spazi, del colore e della luce con attenzione particolare per gli aspetti energetico-ambientali e al contenimento dei costi. Risparmio energetico, sicurezza, flessibilità e confort sono le principali caratteristiche del nuovo edificio.