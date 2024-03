Mensa, volano gli stracci: "Ora raccogliamo firme"

"Il sindaco Daviddi dice che la riqualificazione della mensa alle scuole elementari di Sant’Antonino ‘non è un’opera necessaria’; una dichiarazione che contrasta gli stessi motivi per cui la sua giunta aveva fatto richiesta proprio ai fondi Pnrr nell’ottobre 2022. Sembra di essere in una stravagante realtà parallela".

Non si placa il dibattito sulla mensa scolastica di Sant’Antonino. E così il Movimento 5 Stelle di Casalgrande, attraverso il consigliere Giorgio Bottazzi, controreplica alle osservazioni di Daviddi. Ma non solo. Perché sul tema interviene anche il Pd attraverso il capogruppo Matteo Balestrazzi, in un ‘campo largo’ in salsa locale. Anche perché erano stati proprio i Dem a denunciare nel gennaio 2023 la scelta dell’amministrazione Daviddi, ‘colpevole’ di aver rinunciato a 440mila euro già finanziati con fondi Pnrr per la riqualificazione della mensa. "Ci fa piacere che Bottazzi, nonostante un anno fa non fosse così convinto, abbia cambiato idea sull’opera – attacca Balestrazzi –. Quella della giunta fu una decisione avventata, che aveva deluso le attese delle famiglie di Sant’Antonino arrecando un danno all’intera comunità. A noi però interessa sostenere questa battaglia: quindi invito Pd e M5S a raccogliere le firme per un’opera necessaria".

Daviddi, nella replica a Bottazzi, aveva rigettato le accuse: "Non è stata una scelta avventata. Semplicemente i costi erano raddoppiati a causa dei folli rincari di quel periodo; questo significava finanziare metà dell’opera con soldi comunali".

Risposta bollata dal consigliere pentastellato come "inverosimile. La giunta aveva approvato a ottobre 2022 il progetto, salvo rifiutare il contributo a gennaio 2023: in tre mesi i prezzi erano davvero raddoppiati? Sono dichiarazioni stravaganti e contraddittorie".

Stefano Chiossi