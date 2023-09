Mense scolastiche, maxi appalto alla Cir

La Cir si è aggiudicata, senza colpo ferire in assenza di altre offerte, il maxi appalto triennale per la ristorazione scolastica in ben quattro comuni della Val d’Enza: Bibbiano, Montecchio, Sant’Ilario e Cavriago. La gara è stata gestita dall’Unione ed è relativa alla fornitura di pasti “prodotti in un centro di cottura nella disponibilità del concessionario“ e dei servizi complementari, come la distribuzione e la somministrazione del cibo ai bambini. Il costo di un pasto previsto dalla gara era di 6,9 euro; la Cooperativa italiana ristorazione ha proposto un ribasso dello 0,7%. La concessione è a 7 cifre: 1,672 milioni per Bibbiano; 1,723 per il capoluogo della Val d’Enza; 2,055 per le scuole santilariesi, e circa 547mila euro per l’azienda speciale CavriagoServizi. Il minor importo di questo lotto è legato al fatto che le scuole dell’infanzia e il nido si avvalgono delle cucine della Casa protetta cavriaghese.

f. c.