Mense scolastiche, no a cibo derivato da insetti

Niente alimenti derivati da insetti, sintetici e Omg nei pasti somministrati nelle mense scolastiche di competenza comunale a Bagnolo. Con una astensione e il resto dei voti tutti favorevoli, in consiglio comunale è stata approvata una mozione firmata da Marco Signori, di Alternativa Bagnolo, "per mettere definitivamente al bando certi tipo di alimenti, almeno nelle mense scolastiche di competenza dell’ente pubblico locale".

Già nel capitolato speciale vigente fino al 31 luglio era vietato l’impiego di Ogm, oltre che di conservanti e additivi chimici, prevedendo l’uso di prodotti di origine biologica, Dop e Igp, a filiera corta e provenienti dal "mercato equo e solidale". "Nulla era espressamente disposto riguardo al possibile impiego di alimenti sintetici e a base di derivati da insetti, ma dalla definizione delle grammature se ne poteva indirettamente evincere l’esclusione", dice Signori. Che aggiunge: "Per consolidare anche in proiezione futura e definitiva la giusta politica finora seguita dalla locale amministrazione comunale sull’alimentazione nelle mense scolastiche, ciò anche agli effetti di una corretta educazione alimentare e soprattutto della tutela della salute degli utenti, il consiglio comunale con questa mozione impegna la giunta locale a scelte ben precise, anche se in futuro le linee guida nazionali sulla ristorazione scolastica venissero modificate".

Per Signori occorre "promuovere e rafforzare, nelle mense scolastiche di competenza comunale, l’utilizzo di prodotti freschi, genuini, naturali, biologici, di stagione, a filiera corta e comunque provenienti dal territorio". Dunque, si escludono prodotti contenenti derivati da insetti, Ogm o sintetici. Il consigliere Signori segnala come Bagnolo sia il secondo Comune in Italia a prendere una posizione al riguardo, dopo che a Biella il 22 maggio è stata approvata all’unanimità una simile mozione.