Mense scolastiche, nuovo menù

Aggiornato il menù delle mense scolastiche di Casalgrande. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra scuole, ufficio scolastico e comunale e Cir per valutare variazioni al menù delle refezioni per nido comunale, scuola dell’infanzia comunali e statali e delle primarie statali a tempo pieno. Un confronto positivo che ha visto accolte da Cir tutte le proposte elaborate in seguito al confronto tra scuola, Comune e genitori. I menù sono definiti sulla base di apposite tabelle dietetiche, tengono conto di potenziali allergie o intolleranze alimentari nonché di necessità culturali e religiose. Il servizio è monitorato periodicamente da un’apposita commissione costituita da rappresentanti di genitori, docenti, dai referenti dell’amministrazione comunale, del Sian (servizio igiene alimenti e nutrizione Asl) e dell’operatore che gestisce il servizio in appalto.