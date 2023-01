Mentre c’è chi trema qui siamo tranquilli

Anche il nuovo anno si macchia di Covid-19. Se la situazione epidemiologica in Cina e negli Stati Uniti allerta l’intera penisola, per la diffusione sempre più veloce della variante Covid BF.7 nel paese orientale e della variante XBB.1.5, o Gryphon, nel paese occidentale, da costringere il Governo a reintrodurre l’obbligo dei tamponi antigenici e il relativo sequenziamento del virus per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia, Reggio Emilia invece si dice tranquilla.

I numeri dall’altra parte parlano chiaro: la media giornaliera dei ricoveri dei pazienti positivi al Covid, dal 20 dicembre al 2 gennaio, ha rappresentato il 5,5% dei ricoveri totali, mentre solo l’anno scorso, nello stesso periodo, la media giornaliera dei ricoveri Covid positivi era pari al 27%, un valore nettamente più alto. Ma anche i dati relativi alla media giornaliera dei pazienti Covid in terapia intensiva, delle ultime due settimane, sono incoraggianti rispetto allo stesso periodo del 2021: 2 ricoveri a fronte dei 10,5 dell’anno precedente.