Mentre va al lavoro, cade in bici. In Rianimazione un 44enne

E’ stato ricoverato in prognosi riservata, nella rianimazione del Santa Maria Nuova di Reggio, un cittadino di origine straniera, di 44 anni, finito fuori strada mentre era in sella a una bici elettrica, ieri mattina poco prima delle sette, a Case Melli di Castelnovo Sotto.

L’uomo, residente a Campegine, era diretto al lavoro, in un’azienda castelnovese, in via San Biagio. Alcuni passanti hanno dato l’allarme al 118, che ha mobilitato l’ambulanza della Pubblica assistenza e l’automedica di Reggio.

Dopo le prime cure, il ciclista è stato trasferito d’urgenza al Santa Maria Nuova, in condizioni giudicate piuttosto gravi. Non si esclude che la caduta in bici possa essere stata provocata da un improvviso malore, con gli effetti peggiorati dal trauma cranico riportato nella sbandata.

Inizialmente il ferito appariva cosciente, per poi manifestare un peggioramento durante il trasporto verso l’ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cadelbosco Sopra per eseguire gli accertamenti. Secondo i primi rilievi non dovrebbero essere coinvolti altri veicoli in questo episodio.