Meocci convince i giudici: "Non truffò l’imprenditore. I due erano d’accordo"

Stavolta i giudici gli hanno creduto (almeno in parte). E questo fa forse più notizia di una condanna se l’imputato è Roberto Meocci, il truffatore seriale della Valdichiana che - quella volta - decise di indossare gli abiti di un fantomatico dottor Riccardo Menarini, esponente della facoltosa casa farmaceutica.

Certo, per questo reato, quello di sostituzione di persona, è stato condannato a sette mesi ma non per truffa che secondo la ricostruzione dell’accusa si aggirava a cifre da capogiro: un milione e mezzo. Secondo la procura tutto era iniziato nei salotti della Milano bene, quelli dove si decide il calciomercato. Siamo all’Hotel Bulgari, è il 2019. Il Meocci entra elegantissimo nell’hall e finge di essere amico di Claudio Lotito, il patron della Lazio. "Piacere, Menarini". Così conosce un imprenditore milanese. E lui, che sarà poi la parte offesa nel processo, racconterà di avergli confidato i suoi problemi finanziari e di aver deciso di fidarsi delle sue richieste di aiuto: il Madoff locale inizia così ad occuparsi della gestione dell’impresa, rassicurando che grazie ai suoi canali con i Loyd’s avrebbe ottenuto presto fideiussioni. Macché, dopo due anni, la società entra nel baratro dell’insolvenza: Schiavio si accorge di esser stato raggirato e querela Meocci. Questa la sua versione con cui porta, con l’avvocato Niki Rappuoli, il finto Menarini in tribunale, difeso dagli avvocati Fabio Andreucci e Daniele Chiezzi.

Lui però dice: no, non è andata così, per quello che ho fatto pago, per il resto no. Meocci sostiene che c’era accordo con l’imprenditore per le attività non proprio “limpide“. L’obiettivo? svuotare le casse delle società, operazione che avrebbe portato i due a dividere poi il gruzzoletto. "Poi, certo che sapeva chi fossi: ci siamo conosciuti 20 anni fa in Sardegna". Questa versione, dell’imputato.

Il tribunale di Arezzo l’ottobre scorso decide (e adesso sono uscite fuori le motivazioni della sentenza con ordinanza). Per Meocci la condanna è arrivata per sostituzione di persona ma non per truffa: secondo il tribunale "emerge un quadro completamente diverso": "Appare maggiormente credibile la versione del Meocci", "non vi è prova che vi sia stata una truffa"; anzi vi sono plurimi elementi che corroborano la versione della difesa, per cui si sarebbe trattata di un’azione concertata tra tali soggetti - dove quindi lo Schiavio non si presenterebbe come vittima del reato ma al contrario autore e compartecipe - volta a far uscire liquidità, al fine di appropriarsene".

La tesi alternativa di Meocci è sembrata "ampliamente persuasiva" e vedrebbe lo Schiavio come compartecipe di appropriazione indebita, cioè del reato di bancarotta fraudolenta prefallimentare", citando testualmente i giudici. E adesso? Al netto delle mosse della procura, l’ordinanza apre anche un’altra strada, almeno ipotetica: quella di un processo per bancarotta, sia per Meocci che l’imprenditore. Quest’ultimo da vittima diventerebbe imputato.