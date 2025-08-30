Meraviglia dagli scavi: antiche strutture di difesa

Novità emergono dalle attività di scavo al sito archeologico della Terramara Santa Rosa a Poviglio. Di recente sono venute alla luce delle nuove scoperte sul margine orientale del Villaggio Piccolo, che in precedenza non era stato sottoposto a indagini tecniche. Le novità riguardano le strutture che delimitavano il villaggio e lo separavano da un’ampia palude, in connessione con il corso d’acqua che scorreva vicino alla terramara stessa. Tra queste, in particolare, un massiccio terrapieno risalente probabilmente a una fase avanzata della vita del villaggio, costruito utilizzando i sedimenti che un evento alluvionale aveva accumulato ai margini dell’abitato.

All’interno del terrapieno, in modo del tutto inaspettato, è venuta in luce una imponente struttura lignea rinforzata da un cordolo di grosse pietre. Si contano più di ottanta travi lunghe fino a cinque metri, disposte soprattutto parallelamente. La presenza di fori di connessione alle estremità di alcune di queste travi fa pensare che le stesse fossero incastrate l’una con l’altra, a formare una specie di rete tridimensionale per sostenere dall’interno l’opera in terra. Sono anche state osservate tracce di elementi lignei non bruciati, ipotizzando come la struttura fosse piuttosto complessa.

In attesa degli studi scientifici che verranno intrapresi con la conclusione della campagna di scavo, fin da ora la scoperta conferma la capacità delle società terramaricole di realizzare opere ingegneristiche impegnative per delimitare e difendere i loro villaggi. Di recente l’area di scavo archeologico è stata interessata dalle ormai consuete visite estive aperte al pubblico, abbinate anche a laboratori didattici destinati a bambini e ragazzi, che ha portato i cittadini pure al museo della Terramara.

Antonio Lecci