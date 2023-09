Meraviglia in centro. Riapre la Maldotti

Dopo oltre un anno di chiusura forzata per lavori, ha finalmente riaperto la storica Biblioteca Maldotti, in centro a Guastalla. Domenica pomeriggio numerosi cittadini hanno voluto partecipare al momento della riapertura della porta dell’edificio affacciato sul centralissimo corso Garibaldi.

A fare gli onori di casa il direttore Ivan Cantoni, il presidente del consiglio di amministrazione, mons. Francesco Marmiroli, alla presenza del sindaco Camilla Verona, dell’assessore Gloria Negri e di cittadini appassionati di storia, arte, cultura e tradizioni. E’ stata una operazione difficile, quella della messa in sicurezza dell’edificio, soprattutto per la necessità di spostare materiale antico, che necessita di molte attenzioni per il suo enorme valore.

Ma alla fine l’intervento si è risolto, grazie anche a un gruppo di volontari e dei bibliotecari, che hanno lavorato coordinati da un esperto della Soprintendenza. "Si temeva questo momento legato al trasloco – ha detto l’assessore Gloria Negri – proprio per le difficoltà di spostare materiale di grande valore storico. Ma è accaduto un… miracolo.

L’operazione è riuscita perfettamente, trovando grande collaborazione in tecnici, bibliotecari e volontari".

Ai lavori di adeguamento antisismico si sono aggiunti interventi per far fronte a infiltrazioni d’acqua dal tetto, in una importante sala al primo piano, dove si trovano volumi antichi.

Durante l’attività di cantiere sono stati trasferiti oltre diecimila volumi, di cui 3.242 antichi, più di mille registri di archivio, circa 500 oggetti d’arte, tra cui dipinti, stampe, disegni, sculture. Ora la Maldotti ha riaperto al pubblico, con possibilità di accedere con più facilità a servizi e materiali della Maldotti, a favore di visitatori, studenti e studiosi.

a.le.