Mercadante a New York: "Porterò i miei paesaggi"

Sulla scia degli importanti risultati raggiunti quest’anno, arriva un’ottima notizia per Francesco Mercadante, che si prepara a esporre la sua prima mostra a New York, nel 2026. Il fotografo calabrese, che vive e lavora a Reggio da tempo, ha ricevuto grande attenzione da parte della scena internazionale dopo aver partecipato a due collettive oltreoceano, in aprile e maggio: la prima ad Art Expo, rappresentato da Sofi Gallery di Bergamo, e la seconda con i progetti PicassoDefi e Fabe, attraverso la medesima galleria in collaborazione con Perseus Gallery di New York, alla Frieze Art Week al World Trade Center. In questa estate calda Mercadante è impegnato a organizzare la sua seconda personale del 2025, dal titolo ‘Attraverso Me: Quattro visioni di Luce e Paesaggio’, in programma dal 4 al 31 ottobre, con incluse ben quattro serie di fotografie inedite, nei nuovi spazi di Sofi Gallery a Bergamo. In virtù di quel principio dichiarato, per cui "lo scatto passa prima dal mio cuore per arrivare alla mente", Francesco dedica le mostre di Bergamo e New York alla memoria del padre Giuseppe, la prima persona ad accorgersi della sua attitudine per l’obbiettivo. Giuseppe gli regalò una Kodak Instamatic, gesto che proietta l’oggetto di quel dono inatteso, a distanza di quasi cinquant’anni, tra i simboli di un amore paterno che oltrepassa le catene del tempo e lo consegna alla memoria imperitura degli affetti più cari. Aveva 9 anni, Francesco, quando il padre, commerciante di frutta, verdura e legumi, lo portava con sé nei mesi d’estate, partendo da Cutro a bordo di un camion. I panorami caratteristici che degradavano verso il mare, la strada che entrava nelle dune giallastre, coltivate a grano... ogni elemento reale, come l’asfalto nero arroventato dal sole, si fondeva nello sguardo del piccolo Mercadante, sino a dargli l’illusione di assistere a un paesaggio liquefatto. Giuseppe morì in un incidente stradale, che costò la vita anche al nonno di Francesco. Un colpo durissimo per un ragazzino di 12 anni.

Francesco, che cosa accade nell’88 ?"Lascio la Calabria per trasferirmi a Reggio, che mi ha accolto benissimo. Lavoravo come imbianchino e studiavo scuola di restauro conservativo. Al 1991 risale il mio primo restauro, al Castello di Bianello, con un team di professionisti: abbiamo riportato al loro originale splendore le opere scenografiche dei pittori Gian Giacomo Monti e Baldassarre Bianchi. Così è iniziata una lunga serie di lavori nei palazzi nobiliari di Reggio".

Anche l’approccio alla fotografia cambia."Esatto, non la concepisco più come un gioco ma come linguaggio, e compongo i primi lavori".

Qual è il progetto che più la rappresenta e ama?"Il ‘Paesaggio del mio sempre’. Un giorno d’estate ho preso la macchina fotografica e sono partito, spinto dalla nostalgia di quando, da ragazzo, in sella al mio motorino percorrevo la strada per il mare. Sono trascorsi tanti anni e ora, rivedendolo, è come ritrovare un’altra parte di me, rimasta lì, ad aspettarmi. Sulle dolci linee che disegnano l’altopiano di Cutro, le colline ripropongono lo scenario delle dune nel deserto. Un paesaggio che affascinò Pasolini, che girò qui alcuni momenti di ‘Il Vangelo secondo Matteo’".

Che cosa le manca di più della sua terra ?"I colori del paesaggio ‘del mio sempre’: è il luogo dove ho lasciato il cuore".