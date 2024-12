Mercati, fiere ed eventi saranno più presidiati. Stretta sui botti illeciti

Il prefetto rafforza i servizi di vigilanza e controllo del territorio nel corso delle Festività natalizie. È la decisione presa e comunicata nel vertice tenutosi ieri mattina, in prefettura.

Una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata da sua eccellenza Maria Rita Cocciufa, per intensificare la perlustrazione del territorio in vista delle imminenti festività e contrastare quindi l’illegalità, alla quale hanno partecipato vertici delle forze di polizia, della polizia stradale e polizia locale, insieme all’assessora del comune di Reggio Stefania Bondavalli (foto a sinistra).

Particolare attenzione è stata dedicata alle aree più attrattive, quali mercatini, fiere natalizie ed eventi di intrattenimento, che nelle prossime settimane si terranno in numerosi comuni della provincia. Quanto al capoluogo, il focus si è concentrato sulle due iniziative che si terranno nella notte di Capodanno (in piazza Martiri del 7 luglio e al Tecnopolo), per le quali saranno previsti specifici dispositivi di sorveglianza. La polizia stradale, invece, incrementerà le proprie disposizioni di controllo lungo le arterie stradali e autostradali, nelle fasce orarie e lungo le tratte viarie più esposte al rischio di congestionamenti.

Notevole impulso, infine, è stato dato alle attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti, riguardanti la commercializzazione di articoli pirotecnici, al fine di contrastare l’abusivismo e tutelare la pubblica incolumità.