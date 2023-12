Mercatini, mostre e idee regalo

Ci sono ancora diversi eventi in vista del Natale, a Correggio. Sabato 23 dicembre dalle 10 alle 18 in centro storico il mercatino di Natale della Pro loco con banchetti di artigianato, prodotti enogastronomici, idee regalo e altre proposte tra prodotti tipici, il suono delle zampogne e della banda Asioli. Sabato mattina al quartiere Espansione Sud torna il tradizionale Mercato del contadino, con l’aggiunta del "Mangia e Bevi", un buffet di Natale offerto dagli operatori. Sabato pomeriggio e domenica, mattino e pomeriggio, aperto il Cortile di Babbo Natale, in via Antonioli in centro storico, con l’installazione natalizia e gli addobbi realizzati dai bambini.

Nel weekend al museo civico spazio anche alla mostra sui "Da Correggio d’Austria", grazie ai dipinti della collezione di Iames Amaini. Una mostra didattica che racconta e celebra la grande storia della famiglia. L’esposizione è aperta sabato dalle 15.30 alle 18.30, nei festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 con ingresso libero. Attivi anche i negozi e l’animazione alla pista di pattinaggio su ghiaccio, sempre in centro storico.