Mercatino d’antiquariato e riuso

L’associazione Love Generation di Guastalla si mobilita per le zone alluvionate della Romagna attraverso il mercatino dell’antiquariato e del riuso organizzato oggi in centro a Pomponesco di Mantova, paese al confine con il Reggiano. L’evento si intitola "Un mercatino per la Romagna". Sono stati distribuiti in centro al paese dei salvadanai dedicati alla raccolta di offerte che contribuiranno alla donazione. L’intero ricavato del pagamento delle piazzole sarà devoluto in beneficienza alle popolazioni alluvionate della Romagna. La consegna dell’assegno avverrà già oggi, durante il mercatino, alla presenza delle autorità locali e degli organizzatori. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a domenica 29 ottobre. Altri simili eventi sono in fase di allestimento da parte dell’associazione per il prossimo futuro.