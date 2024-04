Mercatino di antiquariato e vintage. Un’occasione per vivere il centro storico

Domenica, dalle 9 alle 18, a Rubiera in via Emilia Est si terrà l’iniziativa ‘Rubiera antiquariato e vintage’, una manifestazione commerciale con bancarelle ed espositori di oggetti di antiquariato e vintage. Passeggiando tra chincaglierie, oggetti di arredamento del tempo passato, accessori e abbigliamento, si potrà non solo fare shopping, ma anche incontrare amici e conoscenti trascorrendo a Rubiera una domenica diversa e piacevole. L’iniziativa è promossa dal Comune di Rubiera per favorire occasioni di incontro e socializzazione tra le persone e animare il centro storico.