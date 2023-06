Mercatino e visite guidate, un weekend di festa Torna la fiera di San Quirino

Il centro storico di Correggio si prepara ad accogliere la Fiera di San Quirino, da oggi a domenica. Il programma prevede oggi il mercatino dell’arte e dell’ingegno, alle 10 e alle 16 una visita guidata alla cittadina con partenza dalla Casa del Correggio di via Borgovecchio, alle 18 in piazza Garibaldi il concerto dell’orchestra dell’istituto comprensivo 1, alle 21 il concerto della banda Asioli con un "Omaggio alla Repubblica".

Domani ancora il mercatino, oltre a prodotti tipici e agricoli, alle 10 e alle 18 visite guidate partendo dalla Casa del Correggio, alle 10,30 la messa solenne alla basilica di San Quirino presieduta dal vescovo Giacomo Morandi. Mentre alle 18,15, sempre in basilica, il Vespro solenne e bacio al braccio della reliquia del santo patrono, alle 21 nel cortile del municipio una sfilata sotto le stelle, mentre in piazza Garibaldi è in programma il concerto dei Ma Noi No.