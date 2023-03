Mercatino piemontese in piazza Prampolini

Domani e domenica in piazza Prampolini a Reggio, in centro storico, torna il mercatino regionale piemontese, con tante eccellenze enogastronomiche. Stand aperti dalle 9,30 alle 19,30. Tra i prodotti a disposizione si trovano pure diversi formaggi di qualità come Castelmagno d’Alpeggio, Testun, Paglierina, tome, pecorini e numerosi prodotti con latte di vacca, capra e pecora, salumi delle Langhe, salame al barolo e al tartufo, vini rossi come Barbera, Grignolino, Dolcetto, fino a tipici dolci piemontesi.