Mercato coperto, la destra insorge. Aragona: "Era un flop annunciato". Filippi chiama in causa l’assessora

"La cessione delle quote societarie dalla portoghese Sonae Sierra Italy alla Rei Consulting certifica, purtroppo, il fallimento di un progetto che fin dall’inizio presentava tutti i crismi di un’operazione senza futuro". Così Alessandro Aragona, consigliere regionale e segretario provinciale di Fratelli d’Italia, commenta gli ultimi sviluppi sul mercato coperto. Le quote de Il Mercato, infatti, sono passate al 100% sotto la reggianai Rei Consulting, che prima deteneva il 20% contro l’80% della multinazionale portoghese. "Quanto è appena accaduto – spiega Aragona – è l’ennesima dimostrazione di presunzione e arroganza di chi non riusciva a percepire l’importanza di una visione a lungo periodo".

"Le parole dell’ad di Real Estate Italia Daniele Menozzi, secondo cui il passaggio di consegne era già previsto negli accordi iniziali, appaiono una excusatio non petita di chi tenta di giustificare quella che invece era fin dall’inizio una pessima scelta imprenditoriale". Ancora più grave secondo Aragona è che Menozzi abbia specificato che il tema della reggianità non è una scelta imprenditoriale di Rei "ma attiene alla vocazione degli imprenditori privati". "Nel caso in cui imprenditori privati intenzionati a portare l’eccellenza reggiana dentro al mercato coperto non trovino, come già successo in passato, le condizioni adatte per farlo, avremo ancora una volta i chiringuito in stile copacabana?" chiede Aragona.

"Il tema della reggianità – conclude – deve essere centrale nella visione di sviluppo dell’amministrazione cittadina, guidando la nuova proposta commerciale di un’area che già da tempo avrebbe potuto essere, e non è stata, la vetrina della città. È arrivato il momento che gli assessori ripartano, prima di nuove enunciazioni ampollose, da un bagno di umiltà che sia fatto di ascolto e condivisione con chi, forse, avrebbe evitato all’amministrazione cittadina questa ennesima pessima figura".

Ed è proprio all’assessora al commercio di Reggio Stefania Bondavalli che Fabio Filippi (Forza Italia): "Bondavalli ci parla di buona notizia – dice –. Dov’è la buona notizia se ora bisogna ripartire da capo a ripensare format e offerta di quello spazio?"

"Le cause dell’insuccesso dell’operazione non vanno ricercate solo nell’offerta inadatta, ma anche nella profonda crisi del centro storico di Reggio – precisa Filippi –. La situazione è sfuggita di mano: da una parte sempre più saracinesche abbassate, sempre meno presenze in centro, dall’altra il dilagare del degrado e dell’insicurezza".

"Con la giunta Vecchi abbiamo assistito ad anni di immobilismo e di scelte sbagliate, come l’introduzione della Ztl in corso Garibaldi, che hanno dato il colpo di grazia – chiosa –. Ora l’assessore Bondavalli farebbe bene a dirci che cosa ha fatto di concreto in questi mesi per cercare di risolvereo migliorare i problemi ricevuti in eredità dalla precedente amministrazione, anziché bearsi di un obbligatorio passaggio di gestione che di fatto rappresenta la certificazione di un fallimento".