Mercato coperto, Tarquini attacca: "Pesanti responsabilità politiche"

"Parole nauseanti per chi ha a cuore il destino della città e il rispetto delle nostre tradizioni". Non usa mezzi termini l’avvocato Giovanni Tarquini, capogruppo di opposizione in Consiglio comunale della Lista Civica per Reggio e presidente dell’associazione Reggio Civica, per descrivere le dichiarazioni rese sul Carlino di ieri da Josè Maria Robles, managing director di Sonae Sierra Italia, la società portoghese uscita dalla compagine di gestione del Mercato Coperto. "Dall’intervista – attacca Tarquini – emerge una pesantissima responsabilità politica di chi, del tutto noncurante delle possibili e ben prevedibili conseguenze fallimentari dell’iniziativa, ha affidato a quest’uomo e al suo talento per la ricerca del suo profitto un’importantissima area storica del nostro vituperato centro cittadino. Le previsioni di guadagni, di successo e di frequentazione delle attività di ristorazione, che nulla hanno a che vedere con la qualità di quanto può offrire la tradizione culinaria locale, si sono rivelate un terribile flop. Ma per il manager Robles il problema non esiste...". Tarquini poi continua: "Verificare se il progetto funziona e in caso negativo uscire dalla società fa parte del suo lavoro e del rischio di impresa. Sono le regole del gioco, ci mancherebbe. Il fatto è che è ora di finirla di giocare con la vita e il futuro dei reggiani".

Infine, sul possibile interesse di Conad (come ammesso dal colosso della grande distribuzione) Tarquini chiosa: "La prospettiva ora è che entri in campo il solito Conad. Chissà che così non lasci stare il bosco di Ospizio. O invece che, come sempre, si prenda tutto… chissà! Di certo, l’incompetenza dei nostri governanti locali e la dannosità delle loro scelte, tipiche di un sistema vicino a logiche affaristiche piuttosto che di un ben più ampio interesse alla cura effettiva della città e della collettività, sono stati ancora volta smaccatamente dimostrati. E, purtroppo, temiamo che non sia l’ultima".