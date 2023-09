Mercato e musica alla fiera del Fojonco

Prosegue a Cadelbosco Sopra la fiera del Fojonco, con mercato, musica e appuntamenti culturali. Fino a martedì attivo il luna park. Oggi dalle 8 alle 20 in centro mercato, punto ristoro, area espositiva delle associazioni locali, alle 10,30 in municipio inaugurazione di "Un museo all’aria aperta, progetto di valorizzazione delle opere presenti sul territorio comunale", che evidenzia un patrimonio artistico su spazi pubblici, tra cui il Fojonco di Nani Tedeschi. Nel pomeriggio in piazza le animazioni del Cocoparty.