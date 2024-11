Mercato in centro, Confesercenti : "Sarebbe opportuno un sondaggio"

"La decisione finale sulla sede del mercato settimanale compete al Comune: sarà importante tenere in considerazione le opinioni degli ambulanti e dei cittadini". A sostenerlo è Andrea Compagni, vicepresidente di Confersercenti dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia e storico ambulante. Nei giorni scorsi il consigliere di minoranza Giuseppe Pagliani aveva chiesto di riportare il mercato nella sua sede nel centro storico di Scandiano. "Il centro storico e i suoi negozi ne guadagnerebbero molto con di nuovo il mercato in piazza – ha detto il capogruppo di Uniti per Scandiano- Salsi Sindaco –. Ci sarebbe più movimento, portando benefici a bar e negozi, rendendo la piazza un vero punto di ritrovo per i cittadini".

"Il mercato, durante la pandemia, era stato trasferito, come soluzione temporanea, vicino ai capannoni del centro fiere e al teatro per garantire un adeguato distanziamento – spiega Compagni –. Alcuni operatori hanno chiesto di tornare nel centro storico, pensando magari a modalità nuove. Altri sono invece favorevoli a non cambiare per la possibilità di operare in spazi più ampi. I clienti all’inizio erano contenti".

Andrea Compagni assicura l’impegno di Confersercenti per "collaborare e contribuire con l’amministrazione sulle scelte future: "Ricordo che da un sondaggio tra gli ambulanti era emerso che la maggior parte erano favorevoli all’attuale sede del mercato. Forse sarebbe opportuno ripetere il sondaggio per un aggiornamento".

"Personalmente, come ambulante, non ho registrato dei problemi con la mia attività nella sede di adesso del mercato settimanale scandianese. La clientela mi ha seguito: rispetto al luogo del passato siamo distanti, nel tragitto a piedi, di cinque minuti. Non ho notato grosse differenze". Compagni assicura che Confersercenti è disponibile "a fornire i propri consigli al Comune sulla scelta della sede del mercato: per il momento non è stata ancora ufficializzata dall’amministrazione", rimarca il vicepresidente di Confersercenti.

