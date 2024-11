Mercato, musica e mostre

Domani torna la tradizionale fiera di Sant’Andrea a Castelnovo Sotto con la via dello shopping in via Gramsci, mercato ambulante, negozi aperti, il mercato di alta qualità della "Terra dei Gonzaga" e di Parma. L’associazione Botteghe della Rocca organizza il gioco dei pacchi insieme al set fotografico "Cartoline di Natale" del Gruppo fotografico Prisma. In programma anche animazioni per bambini, nel pomeriggio lo spettacolo di fachirismo comico dei "Fratelli Maravigla". Nella chiesa della Madonna aperta la mostra fotografica "La storia della polisportiva Castelnovese 1913-2022. Galleria dei ricordi". Nella rotonda del gusto degustazioni con gnocco fritto dell’associazione Al Castlein, prodotti agricoli a chilometri 0, ciccioli, zucca fritta, oltre al luna park. Aperti anche gli stand delle associazioni locali.