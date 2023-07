Mercato, oggi un cda Chiusure anticipate nonostante gli eventi internazionali

E’ un decollo difficoltoso quello del Mercato ‘Eat&Meet’. Come riportato nell’edizione di ieri del Carlino, alcuni dei negozi che fanno parte dell’offerta commerciale dell’ex Mercato Coperto hanno deciso di rimanere chiusi mezza giornata o di ritardare l’apertura giornaliera a causa della scarsa affluenza. Un trend certamente al di sotto delle aspettative che sarà al centro di un cda da parte dei soci della Real Estate – che ha preso in convenzione dal Comune gli spazi per poi affidarne la gestione del franchising (quindi dei negozi con cui riempirlo) al colosso portoghese del settore Sonae Sierra – che dovrebbe tenersi oggi. "Solo dopo daremo una risposta organica a tutte le questioni sul tappeto", afferma Daniele Menozzi, amministratore delegato di Rei. Bocche cucite per ora, anche se è immaginabile che le riflessioni da parte dei soci saranno tante e articolate. Ciò che più stride è il restringimento dell’offerta in un momento che vede Reggio al centro di eventi di portata internazionale con un numero di visitatori e turisti senza precedenti. Il concerto di Harry Styles, con i suoi oltre 100 mila spettatori, e con il boom di visitatori a musei e altri luoghi d’interesse, così come i Giochi del Tricolore con i tanti giovani atleti, provenienti da tutto il mondo, che gremiscono i luoghi e spazi di Reggio.

Da Piazza Prampolini si osserva la situazione senza mostrare preoccupazione: "Quello che posso dire è che è un trend piuttosto normale dei negozi, in generale, nel periodo estivo e con l’avvicinarsi delle ferie, optare per chiusure di mezza giornata o disporre di cambiamenti di orario – afferma l’assessore al Commercio e alla Valorizzazione del centro storico Mariafrancesca Sidoli -. Molti degli esercizi in agosto chiudono per diversi giorni per godere delle proprie legittime ferie. Il mercato è ancora in una fase di avvio, poiché a settembre sono previste le ultime e definitive aperture per entrare definitivamente a regime".

Insomma, solo in quel momento si capirà la reale portata dell’impatto che il Mercato avrà sul commercio della città, anche se: "la società (ossia il Mercato stesso, ndr) è invitata, così come tutte le attività del centro storico che desiderano partecipare, alle collaborazioni in occasione degli eventi organizzati dall’amministrazione". Una vera e propria ‘chiamata all’azione’ da parte dell’Amministrazione a sfruttare appieno il potenziale degli eventi organizzati da quest’ultima (con già il Festival di Emergency in fase di allestimento). Intanto, il Mercato continua a spingere sugli eventi musicali del mercoledì, nell’apposito spazio dedicato a band o solisti che vogliano esibirsi. In quasi totale autogestione, basta iscriversi a un portale. Al momento, visitando il sito di ‘The Open Stage’, sono due i concerti in programma per le prossime settimane. Il 30 luglio alle 19 si esibiranno i ‘Contromisura’, un gruppo indie rock di Modena; mentre il 5 agosto alle 17 i Gravity Zero, acoustic rock band di Verona. Basterà?

Nicola Bonafini