Mercato, proroga fino alle 19

Su richiesta dei venditori ambulanti, è stato stabilito il prolungamento dell’orario di svolgimento del mercato settimanale di sabato 12 aprile, che non si esaurirà al mattino, proseguendo eccezionalmente fino alle 19. Gli operatori di via Passerini e piazza della Repubblica che intendono partecipare all’iniziativa potranno spostarsi in autonomia, dopo le 13, sui posteggi disponibili di via Gonzaga e Largo dei Mille, nel cuore del centro storico. Gli operatori non interessati all’iniziativa, invece, osserveranno l’orario ordinario con il termine delle operazioni di vendita alle 13 e lo sgombero del posteggio entro le 14,30, come avviene ogni mercoledì e sabato mattina a Guastalla. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di Polizia amministrativa: tel. 0522 839744 (f.bigi@comune.guastalla.re.it).