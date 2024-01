Mercato, puzzle infinito. Il Genoa rivuole Marcandalli

Lo chiamano mercato "di riparazione", alludendo al fatto che serva solo per fare qualche "ritocchino", ma la sensazione è che il lavoro del diesse Roberto Goretti sia parecchio e stia entrando nel vivo.

Fino al 31 gennaio (chiusura del calciomercato alle ore 20) saranno giornate no stop per le trattative, e occhio agli ultimissimi giorni del mese. Intanto è fresca delle ore recenti una questione che coinvolge Marcandalli.

Il Genoa, club proprietario del cartellino del difensore classe 2002, starebbe pensando di richiamarlo in anticipo. Non solo i sondaggi di Juventus e Milan degli scorsi mesi; proprio il Grifone stesso starebbe pensando di riprenderselo subito. Quest’eventuale decisione avrebbe una causa e una conseguenza: la causa è la possibile partenza di Dragusin (del Genoa), roccioso centrale anch’esso del 2002 che sta facendo bene e sta stuzzicando Tottenham e Napoli (si parla di offerte da 30 milioni di euro), coi rossoblù che, quindi, almeno numericamente sistemerebbero la difesa con Marcandalli. La conseguenza potrebbe essere il ritorno sul mercato di Goretti per un difensore centrale (in rosa, oltre a Marcandalli, ci sono Szymynski, Rozzio e Romagna, con Sampirisi adattabile). Situazione da monitorare.

Tante le questioni sul tavolo del mercato granata. Per Pafundi potrebbero essere decisive le giornate di mercoledì o giovedì: da registrare ci sono i tentativi per il talento dell’Udinese anche di Napoli e Venezia, ma Reggio rimane la priorità (Nesta può garantirgli un minutaggio considerevole). Rimane calda anche la pista che porta all’esterno Pattarello, 24enne dell’Arezzo che proprio all’Epifania ha deciso con un gol Arezzo-Rimini (girone B di Serie C).

Poi altre questioni che potrebbero coinvolgere la ‘Regia’: Cerri, punta di peso 27enne, passerà dal Como all’Empoli in Serie A, e i toscani potrebbero mandare in prestito in Serie B Stiven Shpendi, punta vivace del 2003 che però non ha proprio le caratteristiche per fare da alter ego a Gondo.

Antenne anche verso Sassuolo, coi "soliti" attaccanti Moro (23 anni il 25 gennaio, ora è in prestito allo Spezia) e Alvarez (22 anni) che potrebbero diventare opportunità. In uscita, per ora, le questioni note: Lanini verso la C, Da Riva pronto a rientrare a Bergamo (under 23 dell’Atalanta in C) e Pettinari in direzione Ascoli.

Sul "gioiello" Girma, oltre a quelli del Monza, ci sono gli occhi del Bologna: questioni, in ogni caso, estive.

Intanto questa mattina riprenderanno i lavori in vista del battesimo nel 2024 in campionato. Sabato si va a Pisa (ore 16.15), e potrebbe essere la grande occasione per Pajac (Pieragnolo squalificato).