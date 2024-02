Mercato sempre più vuoto. Bando per riempire i posti

Un mercato ambulante in forte crisi, quello di Guastalla, con spazi sempre più ampi che restano vuoti durante le mattinate del mercoledì e sabato, quando come da tradizione è previsto l’appuntamento con i banchetti commerciali tra via Gonzaga, largo dei Mille e in piazza della Repubblica. Proprio in piazza si evidenziano i problemi maggiori, con ampie aree che restano vuote: non solo nelle mattinate di pioggia o di nebbia, quando il meteo consiglia di evitare levatacce e lunghe trasferte, ma anche in giornate di sole, come lo scorso fine settimana, quando piazza Repubblica era in parte vuota, nonostante il meteo favorevole. "Il settore del mercato ambulante – spiega il vicesindaco Ivan Pavesi, con delega al commercio – sta registrando un calo di operatori un po’ ovunque, non solo a Guastalla. Qui notiamo un decremento nel numero di operatori commerciali. E per far fronte a questa situazione abbiamo aperto un nuovo bando per poter occupare gli spazi ora vuoti: un paio in via Gonzaga e altri sei in piazza della Repubblica. L’avere due mercati a settimana non aiuta: si potrebbe pensare a uno solo. Ma quale togliere? Ci sarebbero problemi a decidere, dopo che da molto tempo a Guastalla ne sono previsti due". Simile problema per il centro in generale, dove diversi negozi, anche storici, hanno chiuso i battenti negli ultimi tempi. C’è chi contesta la pedonalizzazione di piazza Mazzini, che ha tolto comodi parcheggi al servizio del centro storico, oltre che diverse scelte del governo locale che non avrebbero affatto favorito il commercio guastallese.

Antonio Lecci