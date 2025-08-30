Mercato, un puzzle senza fine. Sarà scambio Meroni-Tripaldelli

Mentre le squadre si sfidano sul rettangolo verde, fuori ci sono ‘partite’ che vanno avanti parallelamente e finiscono per condizionare anche le scelte degli allenatori che un giorno pensano (sperano…) di poter contare su alcuni giocatori e quello successivo li vedono andare via. Logiche inevitabili fino a quando il mercato – che per fortuna lunedì alle 20 vivrà l’epilogo – resterà aperto mentre i campionati sono già in moto. Nelle ultime ore la Reggiana sta finalizzando uno scambio con il Bari che vede Meroni verso la Puglia e Tripaldelli che farà il percorso opposto.

Di fatto si tornerebbe un po’ all’ipotesi già sfiorata nelle scorse settimane con la Juve Stabia: via un difensore di piede destro, dentro uno di piede sinistro che però a – differenza di Quaranta – è in grado di fare anche l’esterno. Ovvio che il valore assoluto di Meroni sia attualmente superiore a quello del collega, ma la mossa permetterebbe una discreta dieta a livello di costi e con Magnani (ufficializzato ieri pomeriggio), Rozzio, Papetti e Libutti (tutti di piede destro e in grado di alternarsi), tenere l’ex Cosenza in rosa sarebbe quasi un lusso. Una parola, quest’ultima, che non viene contemplata in questa sessione estiva in cui la Reggiana arriverà a risparmiare circa 1,5-1,8 milioni di euro rispetto a quella passata. Se lo scambio dovesse andare in porto, non è detto che tramonti la trattativa (già ben avviata) con Sernicola della Cremonese (era al Pisa) che può giocare a destra, sinistra o fare il braccetto.

Il ds Fracchiolla conta poi di chiudere per Charlys, potente mezzala classe 2004 di proprietà del Verona e reduce da un ottimo campionato a Cosenza. Il centrocampo granata ha effettivamente bisogno di alzare il tasso di fisicità e il totem carioca (188 cm) potrebbe dare una bella mano. Se poi dovesse partire Stulac (c’è la Ternana) ecco che allora ci sarebbe spazio anche per un altro ‘jolly’, da pescare nelle ultime ore.

Sotto traccia si sta infatti lavorando all’ingaggio di un attaccante che abbia caratteristiche diverse da quelle presenti in rosa. Nelle scorse settimane il ds aveva chiesto al Monza la disponibilità per Kevin Martins, classe 2005 e figlio del mitico ‘Oba Oba’ che esordì tra i professionisti con la maglia granata. Non è detto che sia lui, ma l’identikit (tecnico ed economico) non sarà molto diverso.

Prima del gong arriverà anche un terzo portiere ‘low cost’. Poi finalmente si potrà andare in trincea, facendo una conta reale dei soldati a disposizione. Compresi quelli che sono stati spesso in infermeria. Come Girma, per esempio, ma anche come Sampirisi che dovrebbe tornare in pista a fine ottobre.