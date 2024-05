Mercoledì al parco: si ride con gli attori della ’Stand Up Comedy’

Stasera proseguono gli eventi del "Mercoledì al parco", rassegna organizzata dal Comune con il Consorzio operatori di mercato. Oggi alle 21 appuntamento in piazza della Vittoria con la ’Stand Up Comedy’, una rappresentazione comica, spesso basata sull’improvvisazione e sull’interazione con il pubblico. In scena Emilia Garuti, Francesco Vasapollo, Fabio Urgera, Silvio Perfetti, per uno spettacolo tutto da ridere. La rassegna dei "Mercoledì al parco" proseguirà il 5 giugno con karate: sport ed esibizioni in piazza.