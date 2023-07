Mercoledì c’è Elly Schlein

Arriva Elly Schlein, segretaria del Pd, alla festa di Villalunga: sarà protagonista della serata di mercoledì 2 agosto. Questo il programma della manifestazione, che ritorna – oggi giorno di chiusura - martedì 1 e mercoledì 2 agosto.

Domani alle 21, piazza della festa, ospiti Chiara Braga (presidente gruppo Camera dei Deputati Pd-Idp) e Matteo Richetti (presidente gruppo Camera dei Deputati Azione-Italia Viva Renew Europe. Alle 21 Arena del Liscio: Federica Cocco; alle 22 Arena Riserva Rossa: Marco J Mammi - Andom Andom Tour 2023; alle 22.30 piazza della Festa: Stand up comedy con Emilia Garuti e Dario Stroscio.

Mercoledì 2 agosto serata politica riservata all’incontro con Elly Schlein alle 21 in piazza della festa. Alle 21 Arena del Liscio: Luca Bergamini; alle 22 Arena Riserva Rossa: Alberto Bertoli - Tour 2023; alle 22.30 Piazza della Festa: The Hot Rods and Swing’s Angels serata boogie-woogie