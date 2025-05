Mercoledì da Leoni: la rassegna. Il centro protagonista di sei serate tra musica, shopping e spettacoli

’Mercoledì da Leoni’ è la rassegna che prenderà il via in centro storico dall’11 giugno, per sei serate tra musica, ballo, mercatini, spettacoli e temi di attualità, in attesa che sia svelato il cartellone di Restate. Gli appuntamenti del mercoledì sono tutti gratuiti, con un programma pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età e interessi. Tra le novità: ‘Piazza San Prospero Orediciotto’. Sei conversazioni a carattere letterario. Sul palco di piazza San Prospero saliranno ogni mercoledì alle 18: Concita de Gregorio, Fabio Genovesi, Nives Meroi, Oscar Farinetti, Ilaria Capua e Gino Cecchettin. "Come direttore artistico dell’iniziativa – ha detto Piergiorgio Paterlini – non sarò io a dialogare con gli ospiti, ma importanti personaggi, tranne nel caso di Genovesi: un amico con cui da tempo desidero fare qualcosa insieme".

Ci saranno anche grandi ospiti nazionali della musica: Paolo Belli (11 giugno) e BigMama (9 luglio) in piazza Martiri del 7 luglio, mentre il 2 luglio è atteso in piazza Prampolini il concerto della Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, erede della grande tradizione del liscio. Completano il programma musicale la tribute band Spingi Gonzales (18 giugno), il sound vintage di ‘Twistin’ the night away’ (25 giugno). "Questo progetto per l’estate – ha spiegato Marco Mietto, assessore alla Cultura – rappresenta appieno la trasversalità che questa giunta intende mettere in pratica ed invitare i cittadini a scoprire la città. Una città che sempre più riveste un ruolo fondamentale anche a livello nazionale: il 29 maggio, infatti, il Teatro Valli ospiterà alcuni funzionari del Ministero degli Esteri che incontreranno artisti della nostra regione e della Lombardia, interessati a progetti da esportare all’estero". Il ballo è uno dei protagonisti di questa rassegna, con una massiccia presenza delle scuole di danza reggiane che porteranno esibizioni e spettacoli in tutti gli angoli del centro. Non mancheranno tango argentino, hip hop, danza contemporanea, ballo country e molto altro.

Alla presentazione della rassegna – finanziata per 26 mila euro dalla Regione e con circa 74 mila euro dal Comune - erano anche presenti anche l’assessora al centro storico Stefania Bondavalli e Davide Zanichelli, direttore della Fondazione Palazzo Magnani. Il programma completo è su http://www.comune.reggioemilia.it/mercoledidaleoni Stella Bonfrisco