Mercoledì nero dei trasporti. Cancellate quarantasei corse: "La gente si sta abituando"

È stato un mercoledì nero per il trasporto pubblico locale. E oggi non sarà da meno. Quarantasei corse cancellate in un giorno, come si evince anche dal sito di Seta, sono un numero che non è mai stato raggiunto in una sola giornata. L’endemica carenza d’organico di cui tanto si è parlato sulle nostre pagine, si aggrava in questo periodo di influenza diffusa. "Di solito si viaggia tra le 20 e le 40 corse cancellate, non avevamo mai raggiunto questo record – racconta scorato Giuseppe Ranuccio della Filt-Cgil – Tutte le corse cancellate riguardano la fascia oraria che va dalle 15,30 alle 21. A Reggio il servizio è principalmente scolastico". Quindi garantite quelle della mattina, più cariche e complesse. Ma il servizio pomeridiano, utilizzato da tanti cittadini, ormai non è più scontato. Proteste? "Non ne abbiamo sentite e questo è un altro tema – continua Ranuccio – Sembra che si stiano abituando al fatto che le corse non ci siano più". Le ragioni del calo di personale ormai sono note: le aziende di trasporto del Sud Italia hanno ricominciato ad assumere, così i tanti lavoratori che si erano spostati qui, ora tornano a casa, dove gli affitti costano meno e la famiglia è vicina. "La soluzione è soltanto una – sottolinea il sindacalista – Che il governo metta i soldi che servano nel fondo Tpl, invece che per pagare il ponte sullo stretto". A rimetterci in ogni caso "è sempre il cittadino. Anche se scattassero sanzioni all’azienda per il mancato servizio, quelle sanzioni colpirebbero i soci, che sono comunque pubblici".

Per la Fit-Cisl, nonostante la situazione di ieri non sia stata drammatica, preoccupa la fascia oraria scolastica. "Pesa il fatto che ci siano dai 10 ai 15 assenti dei quali 75% sono malattie – fanno sapere – e il resto frutto di dimissioni avvenute a fine anno. E quindi ora come ora i disagi sono più evidenti proprio a causa di queste assenze".