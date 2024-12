"Meriti professionali e benefici". Una targa premio a Ezio Greggio

In occasione dello spettacolo ’Una vita sullo schermo‘, andato in scena domenica al teatro di Boretto, lo showman Ezio Greggio ha ricevuto una targa simbolica di riconoscimento al merito dal comitato no profit “Gualtieri Oltre“ presieduto da Elena Gollini. Con questo gesto il comitato della Bassa ha evidenziato "il contributo del maestro d’arte Greggio a livello socialmente funzionale".

"L’acclarata meritocrazia artistica e professionale, coronata dai successi tra cinema, teatro e televisione – spiega la Gollini – si intreccia con il significativo supporto di sostegno fornito negli anni in ambito benefico-solidale e umanitario, dove Ezio Greggio si è sempre schierato in prima linea. Da qui, appunto, la targa ha voluto suggellare e rimarcare questa sua duplice dimensione positiva, che rispecchia in toto il concetto di arte per il sociale e di arte a favore della collettività".

a. le.